Relaxer è il nuovo album

La data di pubblicazione del nuovo album Relaxer sarà il prossimo 9 giugno e intanto gli Alt-J rilasciano due tracce del disco. È sufficiente aspettare poco più di due mesi per poter ascoltare interamente il nuovo lavoro degli Alt-J che dal loro secondo album, This Is All Yours, realizzato a settembre 2014 hanno continuato a suonare in giro per l'Inghilterra.

C'è di più il tastierista Gus Unger-Hamilton ha aperto un café nell'east London, il batterista Thom Sonny Green ha realizzato un album da solista e il cantante Joe Newman ha copartecipato alla realizzazione dell'album dei Clams Casino.

Oggi presentano il nuovo disco Relaxer che sarà distribuito da Canvasback Music dopo essere stato prodotto come di consueto da Charlie Andrew. L'album è stato però registrato in diversi studi di registrazione in giro per Londra, da St John's Wood a Crouch Hill e Shoreditch passando anche per i famosi Abbey Road Studios.

Il primo singolo è uscito lo scorso 6 marzo dal titolo 3WW con la partecipazione della vocalist Ellie Rowsell dei Wolf Alice e con Gus Unger-Hamilton che comincia a cantare al posto di Joe Newman. Oggi la band condivide anche un'altra canzone dell’album, la seconda estratta In Cold Blood.