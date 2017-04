Ritorna in grande stile

Pare ci sia ancora poco da attendere per i fan della dolce Lana che pubblica il trailer del video di Lust for Life, il suo nuovo album in uscita.

Il titolo del nuovo disco della cantante statunitense Lana Del Rey si chiamerà Lust for Life e sarà distribuito a breve a seguito dell'ultimo lavoro discografico Honeymoon del 2015. Un nome che ci ricorda qualcosa perché ricalca il titolo del ben noto album del rocker Iggy Pop.

Lana esordisce con un trailer del video postato sul suo profilo twitter. Il trailer la vede protagonista di una vita vissuta all'interno della lettera H della scritta Hollywood sul monte Lee di Los Angeles con il suo indiscusso stile da diva d'altri tempi.

La cantante continua a rilascia indizi sul suo ultimo lavoro Lust for Life, ricordiamo che qualche settimana fa è stato pubblicato il singolo Love, ma non conferma una data precisa lasciandoci in attesa con un semplice 'coming soon'.