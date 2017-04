Il nuovo album sta per arrivare

I fan dei Queens of the Stone Age possono esultare perché pare proprio che il tanto atteso nuovo album della band sia arrivato e sarà anticipato durante il loro tour estivo

Non ci sono ancora notizie ufficiali da parte della band se non quelle trapelate, durante la registrazione del podcast 'Let There Be Talk' dalla bocca di Dean Delray (attore conduttore da sempre amico dei Queens of the Stone Ages), che conferma di sapere che la registrazione del nuovo disco è finalmente terminata.

Durante la sua intervista con l'ex collaboratore dei QOTSA Mark Lanegan si parla dell'imminente uscita dell'album della band che li ha visti impegnati in sala di registrazione fin dalla scorsa estate. Ricordiamo che Josh Homme e Dean Fertita, per tutto il 2016, hanno collaborato con Iggy Pop sia per la registrazione del suo album che durante i suoi live show.

Sembra manchi poco quindi per poter ascoltare il seguito di '… Like Clockwork' del 2013 addirittura si parla di queste estate, quando la band intraprenderà il tour estivo in occasione dei maggiori festival della stagione. Un'ulteriore indiscrezione vedrebbe confermata la presenza di Dave Grohl durante il lavoro in studio di registrazione.

Avremo tutte le conferme del caso tra poco perché il nuovo disco dei Queens of the Stone Ages sarà pubblicato entro fine 2017.