Il lungo tour dell'addio?

Il tour Aero-Vederci Baby degli Aerosmith che sembrava essere l'ultimo lungo live show della band sarà interrotto a settembre per registrare un nuovo album.

È Joe Perry chitarrista degli Aerosmith, in un'intervista rilasciata al quotidiano The Arizona Republic, che fa affiorare la notizia della registrazione di un nuovo album se non addirittura due! I cinque di Boston lo scorso gennaio avevano annunciato che la tournèe mondiale Aero-Vederci Baby sarebbe stato il loro ultimo concerto di addio.

Un tour che si apprestava a durare parecchio tempo per poter toccare posti nei quali mai avevano suonato, a cominciare proprio dalla data zero di Tel Aviv, in Israele, il prossimo maggio. Da questo concerto, proseguendo in tutta Europa (in Italia il 23 giugno a Firenze) sarebbero riapprodati a casa a settembre per continuare a suonare negli Stati Uniti.

Gli Aerosmith decidono però di dare un fermo alle date americane del prossimo autunno per concentrarsi sulla registrazione di un nuovo album. Ancora Joe Perry conferma che, durante le prove della tournèe europea di Aero-Vederci Baby, sono riaffiorati tanti brani sempre lasciati in secondo piano e sono proprio questi pezzi che hanno spinto la band a dedicarsi a un nuovo lavoro discografico.

Il materiale a disposizione dei cinque bad boys di Boston sembra essere davvero consistente tanto che si parla di incidere più di un album! Staremo a vedere cosa riusciranno a proporci Steve Tyler e soci insieme ancora dopo cinquant’'nni di onorata carriera.