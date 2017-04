Ritornano a suonare dopo 22 anni

Grande attesa e grande ritorno per la band inglese di Reading che riunitasi nel 2014 ha trascorso gli ultimi anni in studio di registrazione per dare vita a Slowdive per l'etichetta Dead Oceans.

Era il 21 maggio del lontano 1994 quando gli Slowdive posarono gli strumenti sul palco e entrarono nel backstage del loro concerto al Lee Palace di Toronto, il live che segnò la fine della loro band fino ad adesso.

Per anni i membri della band hanno intrapreso strade diverse, alcuni di loro si sono tenuti in contatto, altri non si sono visti per anni e quando qualcuno chiedeva loro di una possibile reunion la risposta era sempre la stessa: 'no'.

Finalmente nel 2012 Neil Halstead consegna qualche speranza quando durante un'intervista per MTV dice che l'idea di riunire la band poteva essere valutata. Nel 2014, infatti, il gruppo si riunisce dopo vent'anni di separazione e si mette subito a lavoro in sala di registrazione.

Nel gennaio 2017 pubblicano il loro primo singolo Star Roving dopo 22 anni. Da quel momento scatta il countdown sull'uscita dell'album. Oggi abbiamo la data ufficiale, il disco che prende il nome stesso della band Slowdive sarà disponibile a partire dal prossimo 5 maggio.

Intanto gli Slowdive anticipano l'uscita con il video di un altro brano presente nel disco, la splendida Sugar For The Pill che potete ascoltare di seguito.