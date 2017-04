Arrivano i dettagli del nuovo album Crooked Teeth

Sono confermate le indiscrezioni che circolavano da mesi sul nuovo album dei Papa Roach in uscita a maggio col titolo Crooked Teeth.

Erano mesi ormai che i fan cercavano indizi sulla futura produzione discografica della band statunitense di Vacaville, ed oggi i Papa Roach confermano che l'album arriverà il 19 maggio per Eleven Seven Music e che avrà come titolo lo stesso nome del singolo rilasciato lo scorso anno, ovvero Croocked Teeth.

Si tratta del nono album della band che è stato scritto e interamente registrato in California a North Hollywood con la collaborazione di Nicholas Ras Furlong e Colin Brittain. I Papa Roach hanno anche attinto al talento di Jason Evigan, per quanto riguarda la canzone 'Born for Greatness', e generato fortunate featuring come quella con Skylar Grey nel brano 'Periscope' e Machine Gun Kelly che ha rappato sulla base di 'Sunrise Trailer Park'.

Il nuovo prodotto musicale sembra rispecchiare a pieno l'identità della band riportandola di nuovo all'attenzione del pubblico come in passato. Lo stesso Shaddix, in un'intervista parla del nuovo album come di qualcosa di onesto e puro venuto fuori così come doveva essere, con il quale i Papa Roach non hanno cercato di impressionare o produrre hit da classifica ma hanno continuato a fare quello che riesce loro meglio.

L'album Croocked Teeth oltre che in versione standard sarà disponibile anche in versione deluxe. La versione più ricercata, anche questa disponibile in pre-order, aggiungerà alle 10 tracce del disco classico altri 16 brani live registrati al Fillmore di Detroit e 3 nuove canzoni. In attesa della pubblicazione di Croocked Teeth, i Papa Roach rilasciano il lyric video del brano Help che potete vedere qui sotto.