I Black Lips annunciano un nuovo album

Can't Hold On è il singolo di apertura del nuovo album dei Black Lips, la garage band di Atlanta, che ritorna con un disco prodotto da Sean Lennon in collaborazione con Yoko Ono.

I Black Lips hanno annunciato il titolo del loro nuovo album che arriva dopo l'ultimo lavoro discografico, Undearneath the Rainbow, risalente al 2014. Il disco in uscita per Vice Records si chiamerà 'Satan’s graffiti or God’s art?' e sarà sul mercato discografico a partire dal prossimo 5 maggio.

Cole Alexander (voce e chitarra) e Jared Swilley (basso) durante la registrazione si avvalgono ancora della collaborazione dell'ex membro della band, il chitarrista Jack Hines, aggiungendo all'ensemble discografico i nuovi membri: Oakley Munson (batteria) e Zumi Rosow (sassofono).

Il nuovo album dei Black Lips è stato prodotto da Sean Lennon che si avvalso della collaborazione della madre Yoko Ono e di Saul Adamczewski dei Fat White Family. Sean Lennon sta lavorando con la band dallo scorso aprile per la realizzazione dell'album 'Satan’s graffiti or God’s art?' ma lo ha già fatto in precedenza. A confermarlo alcuni post di instagram di qualche hanno fa che vedono lo stesso Cole Alexander suonare la chitarra per i Fat White Family proprio nello studio di registrazione di Lennon.

Di seguito la tracklist ufficiale dell'album 'Satan’s graffiti or God’s art?' già disponibile in pre-order che sarà seguito presto anche da una tournée internazionale.

1. Overture: Sunday Mourning

2. Occidental Front

3. Can't Hold On

4. The Last Cul de Sac

5. Interlude: Got Me All Alone

6. Crystal Night

7. Squatting in Heaven

8. Interlude: Bongo's Baby

9. Rebel Intuition

10. Wayne

11. Interlude: E'lektric Spider Webz

12. We Know

13. In My Mind There's a Dream

14. Lucid Nightmare

15. Come Ride With Me

16. It Won't Be Long

17. Loser's Lament

18. Finale: Sunday Mourning