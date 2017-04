Un grande ritorno per la band cartoon

È ufficiale l'uscita del nuovo album dei Gorillaz, la band cartoon fondata da Damon Albarn e Jamie Hawlett ritornerà sulle scene con un disco ricco di collaborazioni, una fra tutte quella dell'ex Oasis Noel Gallagher.

Finalmente l'ex Blur Damon Albarn ha svelato il nome e la data di pubblicazione del sesto album dei Gorillaz, che arriva dopo The Fall uscito nel 2011. Sarà Humanz il nome dell'album che irrompe dopo 6 anni di attesa e che porta con sé molte novità, basterà aspettare il 28 aprile per poterlo acquistare e scoprirle tutte.

Le anticipazioni, rivelate durante un'intervista alla BBC Radio1 dallo stesso Albarn, dicono che si tratterà di pezzi marcatamente elettronici, con una carica dance ma anche dalle atmosfere cupe che registrano lo specchio dei tempi moderni.

I Gorillaz vantano nel loro album una serie di collaborazioni di tutto rispetto come Grace Jones, Mavis Staples, Danny Brown, De La Soul, Pusha T, Kali Uchis, Kelela, Vince Staples, Jehnny Beth from Savages, D.R.A.M., Popcaan, Jamie Principle, Kilo Kish, Anthony Hamilton, Peven Everett e Zebra Katz solo per citarne alcuni.

Intanto, in attesa di Humanz, possiamo ascoltare quattro dei brani che saranno presenti nel prossimo album, da ieri disponibili su tutti i canali: 'Ascension' featuring Vince Staples, 'Saturnz Barz' featuring Popcaan, 'Andromeda' featuring DRAM e 'We Got The Power' featuring Jehnny Beth dei Savages che nei cori vede esibirsi proprio l'ex Oasis Noel Gallagher.