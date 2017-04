Arriva il nuovo album

Ritornano i Kasabian con un nuovo atteso album la cui uscita è prevista per il prossimo 28 aprile. Intanto anticipano il disco For Crying Out Loud con il singolo 'You're In Love With A Psycho' già disponibile per l'ascolto e in rotazione radiofonica da domani 24 marzo.

La band inglese di Leicester ritorna dopo tre anni da '48:13' con il sesto album della loro carriera scritto e prodotto da Serge Pizzorno, voce e chitarrista dei Kasabian, e registrato nella loro città allo studio Sergery.

Porteranno il nuovo album in un tour mondiale ma per il momento cominciano con uno più esclusivo e piccolo di presentazione di For Crying Out Loud che li porterà in giro solo in Irlanda e Regno Unito.

Le date italiane invece sono già fissate, infatti, protremo ascoltare i Kasabian in più occasioni durante queste estate partendo dal Teatro Antico di Taormina il 19 luglio. La band proseguirà con i live partecipando al Postepay Sound Rock a Roma il 21 luglio, poi a Piazzola sul Brenta (Padova) il 22 ed infine a Lucca in Piazza Napoleone il 23 luglio.

In attesa dell'uscita ufficiale del nuovo album i Kasabian rendono nota la tracklist di Four Crying Out Loud.

Tracklist

Ill Ray (The King) You’re In Love With A Psycho TwentyFourSeven Good FightWasted Come Back Kid The Party Never Ends Are You Looking For Action All Through The Night Sixteen Blocks Bless This Acid House Put Your Life On It