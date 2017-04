In vendita i pacchetti 'experience' per i loro live

Si potranno acquistare tre diversi pacchetti 'experience' per le esibizione live del gruppo dei Metallica. I pacchetti così definiti apriranno le porte per i concerti, ma non soltanto quelle, per la prossima stagione di concerti che li vedrà protagonisti in Italia con tre date a febbraio 2018.

I pacchetti pensati dai Metallica comprenderanno numerosi bonus come entrare nel backstage, avere dei gadget, cibo, bevande, un'area dedicata e poter incontrare i membri della band.

Le prevendite dei biglietti, che sono già partite il 21 marzo per i membri del Metclub e il 22 marzo per quelli di My Live Nation, saranno aperte ufficialmente, domani venerdì 24 marzo, per tutti gli altri sul circuito TicketOne. I concerti del Worldwider tour dei Metallica sono fissati in Italia per il prossimo febbraio rispettivamente il 10 al PalaAlpitour di Torino e il 12 e il 14 febbraio all'Unipol arena di Bologna.

Per la scelta dei pacchetti ce ne è per tutti i gusti o meglio per tutti i portafogli. Si parte dal pacchetto 'The Unforgiven Experience' del costo di 179 euro che prevede concerto (con possibilità di scegliere il posto a sedere o sotto il palco), poster e gadget in edizione limitata e ingresso dedicato.

Si continua con il 'Whiplash Experience' che sale a quota 369 euro e prevede una serie di benefits molto appetibili: oltre all'ingresso dedicato e alla scelta del posto ci sarà, infatti, la possibilità di accedere alla Sanitarium Rubber Room. Qui ci sarà un cocktail gratis, una cena a buffet, un poster e una T-shirt in edizione limitata, la possibilità di vedere la mostra itinerante dei Metallica chiamata Memory Remains e uno shop con merchandising dedicato.

Infine il pacchetto 'Hardwired Experience' aggiunge a quello precedente un incontro con la band (solo per fortunati 12 fan), la scaletta autografata e l'immancabile foto con i Four Horsemen per la modica cifra di 2.399 euro.