Le tappe italiane del loro tour

Saranno in prevendita da domani 23 marzo sul circuito 'iovadoclub' e 'mylivenation' e dal 24 marzo su ticketone i biglietti delle date italiane del tour dei Mogwai.

La band scozzese che si appresta anche a pubblicare un nuovo album rende note le tappe del loro tour mondiale che prevede soltanto tre appuntamenti italiani per il prossimo autunno. Le performance live della band sono fissate il 27 ottobre al Fabrique di Milano, il 28 ottobre a Roma all'Atlantico Live ed infine il 29 a Bologna all'Estragon.

Il loro ultimo lavoro risale al 2016 quando, rielaborando il materiale della colonna sonora del documentario della BBC 'Atomic:Living in Dread and Promise', pubblicano l'album intolato Atomic.

Prima di questo disco la band post-rock scozzese, sotto la produzione di Paul Savage, esce nel 2014 con Rave Tapes. L'album successivo al fortunato Les Revenants, prodotto nel 2013, che era stato la colonna sonora di una serie tv francese che vedeva per protagonisti degli zombie.

Per il loro nuovo album, che uscirà quest'anno, i Mogwai ritornano invece sotto la produzione di Dave Friedmann che li aveva seguiti durante la registrazione di 'Come on die young' nel lontano 1998.