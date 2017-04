Il demo inedito di This one

È sul sito web ufficiale di Paul McCartney che si trova da oggi la versione inedita del brano This one, una delle tracce che fanno parte del disco 'Flowers in the dirt', pubblicato per la prima volta nel 1989.

'Flowers in the dirt' è stato l’ottavo album che McCartney ha pubblicato da solista e che tra qualche giorno sarà di nuovo disponibile sul mercato.

La sua carriera da solista può vantare ben sei album posizionati al numero uno delle classifiche come il disco Band on the Run, il suo miglior lavoro dai tempi di Manchester.

Non dimentichiamo che Paul McCartney è stato il più prolifico degli ex-Beatle con alla spalle la realizzazione di oltre due dozzine di album sia come solista che con i Wings, band nata nel 1970 dopo lo scioglimento del più famoso gruppo.

La riedizione di 'FLowers in the dirt', anticipata dalla demo This one, avrà una versione deluxe in DVD che contiene un filmato delle scene che vedeno McCartney alle prese proprio con la realizzazione del brano in questione, intolato per l'appunto 'making of 'This one''.

Inoltre la canzone sarà presente nella riedizione di 'Flowers in the dirt' in varie versioni: oltre a quella rimasterizzata dall'originale potremo ascoltarla in versione remix col titolo 'This one – Club lovejoys mix'.