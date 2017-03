Nuovo disco nuovo tour

Partirà da Livorno il 24 marzo, data zero, il nuovo tour dei Litfiba che accompagna l'ultimo album della band fiorentina, Eutòpia. Piero Pelù e Ghigo Renzulli saranno tra marzo e aprile nei principali palasport italiani per poi riprendere con le date estive.

Il duo Pelù–Renzulli ha dato vita all'album Eutòpia a distanza di quattro anni dall'ultimo disco 'Grande nazione'. Esiste grande fiducia e complicità tra i due rocker che uniscono in questo ultimo lavoro i progetti musicali sviluppati individualmente. È frutto della loro esperienza e della loro intesa la tracklist di Eutòpia che fonde insieme brani di denuncia come 'In nome di Dio', che parla degli attentati al Bataclan di Parigi e 'Maria coraggio', dedicato a Lea Garofalo e alla figlia Denise.

Eutòpia vanta numerose collaborazioni ma nonostante ciò rappresenta i Litfiba nella loro formula più pura che, come suggerisce il titolo stesso dell'album, continuano a inseguire il loro sogno di fare musica.

Per il tour di Eutòpia saranno il 29 marzo a Padova, il 31 al Forum di Assago, il 5 aprile a Roma, il 7 a Firenze, l’11 a Bari ed infine 13 aprile ad Acireale (CT).

Inoltre per la stagione estiva i Litfiba annunciano già tre concerti: l'8 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI), il 14 luglio all'Arena Campo Marte di Brescia ed infine il 22 a all'Arena Festival di Majano Udine.