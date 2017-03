Cinquant’anni suonati di carriera

È un'instancabile fucina di idee il Re dei Sorcini che per festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera organizza un grande evento. Lo stadio Centrale del Foro Italiaco, con una capienza di oltre dieci mila posti, sarà lo scenario dei festeggiamenti di Renato Zero, impegnato in cinque concerti all'inizio di luglio.

I concerti organizzati all'interno della nuova tournée 'Zerovskij – Solo per amore' saranno accompagnati da una grande orchestra sinfonica perché Renato Zero vuole evolversi e sperimentare, andando oltre quella definitiva musica leggera. Zero anzi promette di ritornare alle sue attitudini originali che lo vedevano ballerino e attore durante le performance dal vivo.

Il tour 'Zerovskij – Solo per amore', dopo le tappe romane proseguire con alte date in tutta la penisola: il 29 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, il 1° e 2 settembre all'Arena di Verona e il 7 e 9 settembre a Taormina al Teatro Antico.

Era il 1967 quando Renato Zero esordiva con il suo primo 45 giri 'Non basti sai/In mezzo ai guai' oggi, invece, presenta un nuovo album d'inediti, che sarà sul mercato a maggio, intitolato 'Zerovskij'. Un nome che sottintende il fascino subito dal popolo russo come egli stesso afferma durante un’intervista.

Nell'attesa dei grandi spettacoli sinfonici della prossima estate suggeriamo per gli appassionati la possibilità di acquistare i 45 giri 'Madame/Un uomo da bruciare' e 'Mi vendo/Morire qui'. Entrambi saranno ristampati in edizione limitata dalla Sony Music in occasione del Record Store Day 2017, il prossimo 22 aprile, una giornata che celebra i negozi indipendenti di musica.