Il nuovo album Spirit

I Depeche Mode portano a compimento il loro 14esimo album in studio e lo presentano con un concerto dal 'Funkhause' di Berlino. Il nuovo album si chiama Spirit è dal 17 marzo è disponibile negli store online ma anche in vinile. Si tratta di un album potente nel quale Gahan e soci catturano lo spirito politico del nostro tempo e lo incapsulano nei brani più audaci degli ultimi anni.

L'album Spirit uscirà anche in versione deluxe composto da un doppio CD accompagnato da uno speciale booklet di 28 pagine di foto e artwork realizzate dal famoso regista Anton Corbjin, che da sempre collabora con la band, e da 5 remix realizzati da Depeche Mode, Matrixxman e Kurt Uenala, chiamati 'Jungle Spirit Mixes'.

La versione in vinile è invece un doppio album di 180 grammi che contiene l'album standard su tre facciate e una serigrafia speciale di Spirit sulla quarta.

Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher per dar seguito al fortunato 'Delta Machine' del 2013 ci regalano anche un'edizione speciale del nuovo album, in uscita il 28 aprile, con 9 tracce: un doppio LP di remix sempre di 'Where's The Revolution'.

I Depeche Mode saranno poi in una tournée mondiale che partirà dal 5 maggio a Stoccolma per toccare l'Italia in tre date: il 25 giugno a Roma - Stadio Olimpico, il 27 giugno a Milano - Stadio San Siro e il 29 giugno a Bologna - Stadio Dall'Ara.