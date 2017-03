Addio Mr. Rock'n'Roll

'Se si volesse dare un altro nome al Rock'n'Roll lo si potrebbe chiamare Chuck Berry' sono le parole di John Lennon, secondo alcuni, che descrivo al meglio la figura di questo grande uomo.

Chuck Berry una figura mitologica metà uomo metà chitarra che ha dato vita al mito del rock'n'roll, al quale intere generazioni di musicisti si sono ispirati e che oggi lo salutano con immenso cordoglio e grande ammirazione.

È morto all'età di novant'anni il virtuoso del 'Duck Walk', quel gioco di gamba che accompagnava la sua chitarra impazzita in pezzi intramontabili come 'Johnny B. Goode' e che tanti altri (vedi Angus Young degli Ac/Dc) portarono nei loro live.

Chuck Berry è il capostipite del rock'n'roll, insieme a pochi altri: Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley e Carl Perkins che diedero voce e musica al pensiero delle giovani generazioni attraverso il rock nella sua forma più pura. Era un animale da palcoscenico seguiva gli istinti e ne scatenava altrettanti infuocando gli animi, bastava solo osservarlo maneggiare la sua Gibson ES 335 color amaranto (la sua chitarra preferita) per esserne rapiti.

Con canzoni come 'Maybellene' nel 1955, 'Roll over Beethoven', 'School day', 'Rock'n'roll music' e 'Johnny B. Goode' ha scalato classifiche, segnato iconograficamente l'idea di rock e reso un grande servizio anche all'industria hollywoodiana in molti film.

Indimenticabile la versione di Michael J Fox di 'Johnny B Goode' in 'Ritorno al Futuro' oppure il twist di Vincent Vega (john Travolta) e Mia Wallace (Uma Thurman) sulle note di 'You Never Can Tell' nel film Pulp Fiction di Tarantino.