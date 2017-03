Tante novità per il loro addio

Deep Purple un nuovo album, un video in anticipazione e un documentario esclusivo: sono queste le tre novità che la band leggendaria arriva a proporci.

Scendiamo nei dettagli e parliamo del video del brano 'All I Got Is You', presentato in via ufficiale a seguito dell'uscita del singolo sul mercato discografico. Il brano 'All I Got Is You' è il secondo inedito che anticipa il nuovo album, il primo è stato 'Time for bedlam', è condensa in 4 minuti e mezzo di musica tutta la carica e magia dei Deep Purple.

Il singolo 'All I got Is You' è venduto in limited edition CD digipak e limited 12’’ Maxi Vinyl Digital ed è accompagnato da altri quattro brani dell'imminente album 'inFinite': 'Highway star' fornita in versione live, 'Time for bedlam' il precedente singolo, 'Simple folk' con una improvvisazione alla chitarra di Steve Morse ed infine 'Above and beyond' in versione strumentale.

L'album 'inFinite', in uscita il prossimo 7 aprile, è carico di aspettativa essendo a quanto pare l'ultimo album della band che si appresta a dire addio alla scena musicale. A corredare l'album ci sarà, solo per alcune special edition (Cd+Dvd), un film documentario dal titolo 'From Here To inFinite' che vede la band nelle fasi di registrazione dell'album a Nashville.

Alcune immagini inedite del backstage della lavorazione di 'inFinite' sono presenti nel videoclip ufficiale di 'All I Got Is You'.