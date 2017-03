Le tappe italiane del loro tour

I Primal Scream saranno in Italia per tre date esattamente il 14, 15 e 16 luglio. Il primo concerto è quello previsto al 'Mojotic Festival' di Sestri Levante, poi saranno a Cesena all'Acieloaperto Festival' ed infine concluderanno col botto al 'VILLA ADA - Roma Incontra il Mondo' nella capitale.

Per i fan italiani sarà proprio questa l'occasione di ascoltare dal vivo il fortunato album dei Primal Scream, 'Chaosmosis' prodotto dalla Ignition Records e pubblicato lo scorso anno.

La band di Glaslow è arrivata a quota undici album riuscendo con Chaosmosis a guadagnarsi fin da subito il parere favorevole della critica britannica. Sembra, infatti, che mentre band della loro epoca continuino a crogiolarsi in album retrospettiva i Primal Scream fanno pace col il pop del ventunesimo secolo e reclutano star contemporanee per rinnovarsi con stile.

Hanno collaborato all'album Sky Ferreira che duetta con i Primal nel brano 'Where The Light Gets In' ma anche Haim e Rachel Zeffira dei Cat's Eyes.