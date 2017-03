Un altro concerto sold out

Se non avete fatto in tempo a comprare i biglietti, non preoccupatevi, la tappa romana dei Red Hot Chili Peppers è già sold out ma ci sono speranze per quella di Milano.

Il concerto del 20 luglio a Roma all'Ippodromo delle Capannelle ha registrato il tutto esaurito con un anticipo di quattro mesi. C'era da aspettarselo dato che la band non è estranea ad ottenere dei primati, come quello raggiunto con l'ultimo album pubblicato.

L'album 'The Getaway' appena entrato in commercio, infatti, ha debuttato al primo posto nelle classifiche mondiali, fra tutte la Billboards. C'era da aspettarselo da Kiedis e soci che, anche se sono in giro da più di trent'anni tra alti e bassi discografici, avrebbero sfornato un altro successo, l'undicesimo (per rimanere in tema di numeri).

Il cantante Anthony Kiedis, il bassista Flea, il batterista Chad Smith e il chitarrista Josh Klinghoffer mescolano in The getaway il meglio della loro carriera. Rivoluzionando l'ascolto canonico al quale ci avevano abituati con richiami all'elettronica o alle ballate come il pianoforte suonato da Elton John in Sick Love.

Per ascoltare dal vivo i Red Hot Chili Peppers non rimane che il concerto del 21 luglio all'Ippodromo Snai di San Siro per il Milano Summer Festival, non c’è tempo da perdere!