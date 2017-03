Il ritorno di Michael

Sono trascorsi sei anni dallo scioglimento dei R.E.M. e Michael Stipe sembra essere finalmente pronto a ritornare sulla scena musicale. Una delle sue ultime apparizioni è stata il tributo a David Bowie durante il Tonight Show di Jimmy Fellow dove reinterpretò la splendida 'The Man Who Sold the World'.

Michael Stipe oggi, conferma la sua partecipazione al prossimo festival di musica elettronica della North Carolina, il MoogFest, che si terrà a Durham dal 18 al 21 maggio.

Il Moogfest è un incontro annuale di musicisti, interpreti, inventori, designers e artisti nato nel 2004 come tributo al pioniere del sintetizzatore, il Dr. Robert Moog, e appare uno scenario ideale per sancire il ritorno del poliedrico Michael.

L'ex R.E.M. debutterà al MoogFest con un'installazione multimediale mai vista prima, che consisterà in una produzione di filmati girati dallo stesso Stipe a New York.

L'installazione che prende il nome di 'exploration of desire and movement' sarà accompagnata da una soundtrack inedita di Stipe, la prima che Michael realizza dallo scioglimento della sua band, è sarà disponibile per tutta la durata del festival.