L'unico concerto insieme a Liam Gallagher

Il duo francese Justice ha un unico live tutto italiano nel proprio tour, fissato per venerdì 1 settembre all'Home Festival di Treviso. In quella stessa data si esibirà anche l'ex Oasis Liam Gallagher.

La musica elettronica dei Justice era ferma allo scorso novembre quando il duo francese pubblicò l'album 'Woman', il loro terzo disco.

L'album arrivato a distanza di cinque anni dal loro ultimo lavoro discografico 'Audio, Video,Disco', non rispecchia il sound innovativo di quest'ultimo ma appare più come un elettro-pop, di tutto rispetto intendiamoci, dal sapore un po’ retrò influenzato dalla disco dance anni 70.

Gaspard Augé e Xavier de Rosnay non hanno stupito come di consueto ma hanno creato comunque un album stiloso che occhieggia più alla tradizione che all'innovazione, più di quanto ci si potesse aspetterebbe da questi cugini d'oltralpe.

Nel loro tour mondiale prevedono un un'unica tappa italiana quella del 1 settembre a Treviso dove durante l'Home Festival di Treviso si troveranno con il cantante Liam Gallagher.