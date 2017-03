Drake e il nuovo album

Dopo le varie indiscrezioni che si aggiravano sul web finalmente Drake annuncia una data ufficiale per l'uscita del suo ultimo lavoro discografico. Il nuovo disco, dal titolo 'More Life', sarà in vendita a partire da sabato 18 marzo.

Questo nuovo album è presentato non come un classico album ma come una playlist che raccoglie i brani frutto della collaborazione tra il rapper e numerosi artisti da 'The Weeknd' a 'Giggs'. È lo stesso Drake che lo scorso anno durante un intervista esprime quelle che sono state le motivazioni di base del suo progetto musicale 'More Life'.

Drake con in cantiere diverse idee e consapevole dello scenario musicale circostante ha deciso di introdurre con il suo 'More Life' una serie di collaborazioni con gli artisti che gli gravitano intorno. Non ha paura di sperimentare ed è questo l'atteggiamento che traspare dalle tracce di 'More Life'.

Il rapper canadese con il nuovo album presenta al mondo non soltanto un nuovo sound ma anche nuovi artisti che hanno contribuito alle contaminazioni del suo progetto musicale.