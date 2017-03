Bob reinterpreta 'the american classic songs'

Nessun artista ha avuto una carriera come Bob Dylan, che dura da più di 50 anni e comprende più album classici di qualsiasi altro artista.

Se pensiamo che nel lontano 1963 pubblica un LP diventato un classico come 'The Freewheelin' Bob Dylan' e nel 2006, soltanto 43 anni dopo, regala un capolavoro come 'Modern Times', tutto ciò ha dell’incredibile.

Ma il cantautore statunitense non si arresta, il grande Bob oggi ci regala una nuova raccolta dei classici della musica americana. Un triplo album per l'esattezza che vedrà la luce il prossimo 31 marzo con il nome di Triplicate.

Dopo aver vinto il nobel per la letteratura lo scorso anno, non dimentichiamocelo, Bob Dylan, al secolo Robert Allen Zimmerman classe 1941, ritorna sulla scena reinterpretando nel suo inconfondibile stile ben 30 brani della tradizione americana.

Tra i quali 'I Could Have Told You' di Frank Sinatra, 'As Time Goes By' di Harold Hupfield e 'Once Upon A Time' di Charles Strouse e Lee Adams.

Aspettando l'uscita ufficiale sul mercato di Triplicate prodotto dalla Columbia Records ascoltiamo il brano 'Sturdust', una cover di Bob Dylan della canzone scritta nel 1927 da Hoagy Carmichael.