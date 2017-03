Il ritorno dopo la malattia

C'è in cantiere un nuovo progetto discografico per la cantante di Belleville dopo la sua lunga assenza dalla scena musicale. Con un video e l'hashtag #AL6, Avril Lavigne, presenta sui social l'imminente progetto in uscita col quale sancirà anche il cambio di casa discografica.

La cantante, infatti, passerà all'etichetta BMG dopo l'ultimo album dal titolo 'Avril Lavigne', pubblicato il 5 novembre 2013 sotto la Epic Records.

Quello di oggi è l’annuncio del suo sesto lavoro discografico e chissà che proprio #AL6 non sia il nome del suo album che fa seguito alla lunga assenza della cantante, durata quasi quattro anni.

La pop-punk rocker canadese ha trascorso momenti difficili a causa della malattia di Lyme ma oggi ritorna più forte di prima e tutto questo si riflette sulla sua carriera musicale oltre che sulla sua vita privata.

La cantante annuncia il suo ritorno con un video che la ritrae al pianoforte assicurando ai fan che rilascerà maggiori dettagli sul suo lavoro nelle prossime settimane.