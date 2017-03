Eddi Vedder in concerto anche in Italia

Comincia il tour da solista del frontman dei Pearl Jam che sarà impegnato in un tour europeo tra maggio e giugno con due tappe italiane.

La performance live del cantante partirà il 29 maggio da Amsterdam per concludersi in Italia al teatro Antico di Taormina il 26 giugno. L'altra data italiana del leader dei Pearl Jam sarà quella del 24 giugno a Firenze, Ippodromo del Visarno, durante il Firenze Rock Festival che lo vedrà esibirsi insieme a The Cranberries.

Durante il tour da solista Eddie Vedder sarà accompagnato dall'amico Glen Hansard frontman dei Frames.

I fan già immaginano il potenziale repertorio da solista che Vedder potrà produrre in questo tour sulla scia dei precedenti successi di 'Into the Wild' del 2007 e di 'Ukulele Songs' del 2011.

Le vendite dei biglietti partiranno alle ore 9 del 10 marzo. Di seguito tutte le date del tour:

Maggio

29 – Amsterdam, NL - AFAS Live

30 – Amsterdam, NL - AFAS Live

Giugno

01 – Berlin, DE - Zitadelle

03 – Kvaerndrup, DK - Heartland Festival

06 – London, UK - Eventim Apollo

07 – London, UK - Eventim Apollo

09 – Dublin, IE - 3 Arena

11 – Cork, IE - Live at the Marquee

19 – Antwerp, BE - Lotto Arena

24 – Firenze, IT - Firenze Rocks Festival

26 – Taormina, IT - Teatro Antico di Taormina