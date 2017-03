La console di Dark Side of the Moon sarà venduta all’asta

Si torna a parlare di Pink Floyd in questi giorni per un'insolita vendita all'asta che vede come protagonista la console mixer Emi TG12345 MK IV.

Questa console, prodotta dagli ingegneri della Emi per lo studio Abbey Road è stata usata negli anni trai il 1971 e il 1983 per la registrazione di pezzi miliari della storia del rock.

È il caso delle dieci tracce che compongono l'album The Dark Side of the Moon con il quale i Pink Floyd segnarono il punto di svolta nella loro carriera musicale.

Era l'epoca del flower power, della guerra in Vietnam e dei primi sbarchi sulla luna quando The Dark Side of the Moon contribuì a smuovere la coscienza collettiva con il suo rock psichedelico dalle influenze jazz e blues.

Un album al quale la rivista Rolling Stones recentemente ha riconosciuto un primato tra gli album rock di tutti i tempi, quello di essere rimasto in classifica per 741 settimane consecutive.

Il mixer Emi TG12345 MK IV attualmente è di proprietà del produttore Mike Hedges che la acquistò dagli studi nel 1983 e il prossimo 27 marzo sarà messo all'asta da Bonham's a New York. La base d'asta ancora non si conosce ma indiscrezioni vogliono che la cifra di partenza sia comunque una cifra a cinque zeri.

Un pezzo da collezione certo ma dalle prestazioni eccelse e ancora perfettamente funzionante. Ricordiamo che con quella stessa console hanno registrato decine di artisti tra i quali Paul McCartney, Kate Bush e George Harrison.