Dirty Projectors l'album

Dave Longstreth rimescola ancora una volta i componenti dei Dirty Projectors e porta a casa il nuovo album eponimo.

Allontanate Angel Deradoorian e la sua ex fidanzata Amber Coffman dall ensemble musicale, Longstreth distanzia l'album da armonie melliflue e femminili, a parte il duetto con Dawn Richard nel brano 'Cool your heart' per marchiarlo con un suono più pesante e maschile di ispirazione hip-hop e R&B.

L'album è un viaggio attraverso i sentimenti che accompagnano la fine di una storia e che vanno dalla separazione all'accettazione di essere soli, ma nulla a che vedere, dice il frontman dei Dirty Projectors, con la fine della sua storia con la Coffman

Longstreth non indietreggia nemmeno adesso anzi, nell'album Dirty Projectors, ricalca ancora di più la mano sul suo sound sofisticato e inedito con una comunicazione musicale di rottura, dove ad esempio la sua voce è frammenta e riprodotta nei riff campionati e bizzarri di un pop del tutto originale.

Ormai David Longstreth si può definire più il direttore creativo che il leader della band proprio per il suo continuo arruolare cantanti nei suoi album. Infatti, non si smentisce nemmeno stavolta, collaborando con Michael Johnson, yMusic, Tyondai Braxton, Elon Rutberg e Mauro Refosco in un album che è solo apparentemente un disco solista.