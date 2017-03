Il tour europeo degli Elii

È partito il 2 marzo il tour europeo degli Elio e le storie tese che vede come prima tappa la città di Budapest e la collaborazione della special guest Rocco Siffredi affatto estraneo a collaborazioni con la band (vedi Sanremo 2013).

La band meneghina così in assenza di uscite discografiche si affaccia all'Europa con 12 tappe serrate per tutto il mese di marzo, che partono dall'Ungheria per finire alla Svizzera passando per Germania, Spagna, Olanda, Francia, Belgio e Lussemburgo.

Prima di ritornare a suonare anche in Italia con l'unico concerto al momento fissato per il 21 maggio al Mediolanum Forum di Assago (MI), lasciano un regalo ai fan affinché non si sentano soli durante la loro assenza.

Stiamo parlando della possibilità di realizzare una jam session virtuale con il proprio artista preferito tramite la piattaforma online Jamgle.

A spiegarlo in un video è proprio Cesareo che fa vedere come poter interagire con la canzone Gargaroz caricata dalla band su Jamgle alla quale tutti possono divertirsi a partecipare.

Gli Elio e le storie tese hanno sempre quella marcia in più si sa e lo dimostrano ancora una volta. Guardate il video tutorial e lo capirete subito.