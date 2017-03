÷ Divide il nuovo album

È prevista venerdì 3 marzo l'uscita del nuovo album di Ed Sheeran dal titolo ÷ (si legge divide), dopo essere stato anticipato dai singoli di successo 'Eraser', 'Shape of You' e 'Castle on the hill', che confermano ancora una volta il suo grande talento.

Il rosso cantautore 25enne di Suffolk, innamorato e felice, racconta magistralmente esperienze personali, ricordi e persino la sua carriera professionale attraverso le sue canzoni. Un autentico mix di ballad sentimentali, veloci rap, suoni hip hop e chitarra acustica.

Sarà la sua giovane età e insieme l'amore verso la vita e la sua attuale fiamma, Cherry Seaborn, a donargli la freschezza di un sound moderno che ti entra dentro.

Il tour europeo che accompagna l’album ÷ Divide partirà dal Pala Alpitour di Torino il 17 marzo anche se i fan potranno incontrarlo il 12 marzodurante un minilive esclusivo in Piazza Duomo a Milano.

L'evento è nato dalla collaborazione tra la catena Mondadori Store e la casa discografica Warner Music che darà la possibilità a 50 fortunati estratti, che acquisteranno, dall'2 all'8 marzo l'album Divide, la possibilità di incontrare il cantante.

Si tratta di un concorso instant win quindi al momento dell'acquisto dell'album fisico oppure della copia digitale sul sito www.mondadoristore.it si saprà subito se si è stati baciati dalla fortuna oppure no!

Ma se proprio la dea bendata non è dalla vostra quel giorno, ci sarà la possibilità di partecipare ancora all'estrazione finale di una coppia di biglietti per la tappa di Torino.