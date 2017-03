Tutto esaurito per il loro tour

I Baustelle hanno previsto 18 tappe per il loro tour nazionale 'L'amore e la violenza', 12 delle quali hanno già registrato il sold out alla vigilia del loro prossimo concerto previsto per sabato 4 marzo a Varese.

Il tour prende il nome dal loro ultimo album uscito a gennaio 2017, 'L'amore e la violenza', sotto l'etichetta Warner Music Italia che occuperà con i suoi brani metà della scaletta prevista per le esibizioni dal vivo.

Per il resto del live i Baustelle ripercorreranno la loro carriera musicale con i brani più amati dai fan, anche se non mancheranno alcuni brani a sorpresa. Il loro settimo lavoro in studio è un album 'colorato', così definito dallo stesso Bianconi, per le sfumature cromatiche che suggerisce il suo ascolto, ricco di strumenti, suoni e parole.

Sul palco, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).

Di seguito tutte le date del tour per accaparrarsi gli ultimi biglietti rimasti:

sabato 4/3: VARESE – Teatro Apollonio (SOLD OUT)

domenica 5/3: TRENTO – Auditorium S.Chiara (SOLD OUT)

lunedì 6/3: FIRENZE – Teatro Dell’opera (SOLD OUT)

lunedì 13/3: ROMA – Auditorium Parco Della Musica (SOLD OUT)

martedì 14/3: BOLOGNA – Europauditorium (SOLD OUT)

mercoledì 15/3: PESARO – Teatro Rossini (SOLD OUT)

lunedì 20/03: MILANO – Teatro Arcimboldi (SOLD OUT)

martedì 28/03: VENEZIA – Teatro Goldoni (SOLD OUT)

mercoledì 29/03: TOLMEZZO (UD) – Teatro Cantoni (SOLD OUT)

martedì 4/4: MILANO - Teatro Arcimboldi

venerdì 7/4: TORINO – Teatro Colosseo (SOLD OUT)

sabato 8/4: REGGIO EMILIA - Lime Theatre

mercoledì 12/4: GENOVA – Teatro Piazza Delle Feste

giovedì 13/4: MASSA – Teatro Guglielmi (SOLD OUT)

sabato 18/4: BARI – Teatro Petruzzelli (SOLD OUT)

mercoledì 19/4: PESCARA – Teatro Massimo

venerdì 21/4: NAPOLI – Teatro Augusteo

domenica 30/4: ROMA – Auditorium Parco Della Musica