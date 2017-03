Prince ora in streaming su tutte le piattaforme

Dopo un anno dalla scomparsa di Prince ritornano sulle principali piattaforme di musica online gli album del folletto di Minneapolis.

È, infatti, nel 2015 che Prince decide di mantenere offline tutti i suoi album, fatta eccezione per Tidal di proprietà di Jay Z, in segno di protesta contro la gestione dei diritti delle canzoni da parte di piattaforme come Spotify.

A febbraio 2017, invece, a seguito dei nuovi accordi firmati tra la casa discografica Warner Bros. e la società che cura gli interessi di Prince, spuntano di nuovo online i megaclassici del cantante.

Ecco così che tutti gli album dal 1978 al 1996 'Purple Rain', '1999', 'Sign O' the Times' e 'Dirty Mind' sono rimessi online, a disposizione dei fans, su Apple Music, Amazon Music, iHeartRadio, Spotify e altri servizi similari.

Inoltre la Warner Bros., in occasione del riconoscimento speciale omaggiato al cantante durante i Grammy Awards, rivela che per giugno 2017 saranno pubblicati due nuovi albumi di inediti di Prince, una copia rimasterizzata di Purple Rain e due film-concerto mai visti prima.