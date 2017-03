Rolling Stones un nuovo album nel 2018

Dopo l’album di successo dello scorso anno, BLue & Lonesome, composto da sole cover in puro stile blues, Mick Jagger pare stia scrivendo nuovi brani per un album in uscita nel 2018.



Era da 11 anni ormai che i Rolling Stones non mettevano un album sul mercato, quando lo scorso dicembre pubblicarono Blue & Lonesome, un disco dove ricalcano le origini, celebrano la loro nascita, gridano il loro primo vagito grezzo e autentico e maledettamente blues.



Oggi i rumors che Mick Jagger sarebbe a lavoro per un nuovo album sono confermati dal giornalista di FOX Robert Friedman che riporta su Showbiz411 testuali parole di Jagger “I’m working on new songs now.”



Niente paura quindi per i fans degli Stones, la squadra che va dai 69 (Ronnie Wood) ai 75 (Charlie Watts) anni di età non teme affatto il passare del tempo, dopo tutto sono trascorsi soltanto 54 anni dal loro debutto.

E se con Blue & Lonesome sono stati capaci di farci viaggiare nel tempo riportandoci alle origini, cosa saranno capaci di fare, in futuro, con il loro prossimo album? È proprio vero, questi ragazzi non smetteranno mai di sorprenderci!