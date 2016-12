Vecchi successi e nuovi brani per Return to Forever

Gli Scorpion decidono di tornare in grande stile con un nuovo album, Return To Forever, che rivela parecchie sorprese.

Saranno presenti in nell'album nuovi brani scritti in fase di registrazione insieme ai più grandi successi anni 80.

Per la produzione di Return To Forever, Klaus Meine e soci prendono spunto anche da vecchi brani lasciati incompiuti nei loro archivi musicali.

Questo sarà un album celebrativo di 50 anni di carriera e per l'occasione sarà venduto in 5 diversi formati:

doppio vinile limitato

box per il 50° anniversario

cd standard

e un booklet più grande) ed infine un'edizione audiobook (completa di maglietta, interviste, chiavetta usb e pass )

L'uscita di Return To Forever anticipa inoltre il tour degli Scorpion che saranno in Italia in tre diverse date previste per novembre 2015.

Il Return To Forever 50th Anniversary Tour sarà il 9 novembre 2015 a Roma al Palalottomatica, l'11 novembre 2015 a Milano al Mediolanum Forum e il 13 novembre 2015 al Palasport di Trieste.