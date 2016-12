Ritornano i Modest Mouse

Dopo un'attesa lunga otto anni e un tour cancellato nel corso del 2013 per dedicarsi a scrivere, i Modest Mouse fanno trapelare notizie sul loro nuovo album, Strangers to Ourselves, in uscita a marzo 2015.

È stato uno dei loro fan in realtà, a rivelare attraverso un post di twitter, novità circa il prossimo album della band.

Gli è stato recapitato in omaggio un test pressing su vinile del singolo, Lampshades on Fire, con annesso un biglietto, firmato Modest Mouse, che annuncia l'uscita di Strangers to Ourselves il prossimo 3 marzo 2015.

L’album della indie rock band dello stato di Washington sarà pubblicato dalla Epic Records che rende nota la presentazione del singolo Lampshades on Fire prevista per martedì 16 dicembre.