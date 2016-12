Nuovo album per Marilyn Manson

Il nuovo album della rockstar da brivido Marilyn Manson si chiama The Pale Emperor e sarà pubblicato il prossimo 19 gennaio.

Intanto l'artista mette in rete sul suo canale di youtube il video di Deep Six, uno dei brani contenuti nell'album, nella sola versione audio.

L'ultimo lavoro di Marilyn Manson risale al 2012, anno di pubblicazione dell'album Born Villain.

Adesso, a due anni di distanza, avremo modo di scoprire se The Pale Emperor sarà fedele alla linea di shock rock seguita da sempre dal cantautore statunitense.

Le aspettative dei fan intanto saranno sicuramente premiate con l'edizione speciale dell'album The Pale Emperor. Il disco, prodotto dall'etichetta indipendente Cooking Vinyl, sarà sul mercato in una versione standard e in una deluxe che prevede l'aggiunta di tre brani "Day 3", "Fated, faithful,fatel" e "Fall of t he house of death" alla tracklist ufficiale.

Un altro brano "Cupid carries a gun", che fa parte dell’album The Pale Emperor, è stato già consegnato all’ascolto del pubblico come colonna sonora di Salem, serie televisiva statunitense.