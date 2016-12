Sting in scena come attore

È Broadway adesso il nuovo palco di debutto del cantante Sting, che intraprende la carriera di attore nel musical The Last Ship, ispirato al suo ultimo album.

The Last Ship è anche il tredicesimo album in studio del cantante uscito lo scorso anno che è fortemente biografico e che contiene tutti brani inediti, cosa che non accadeva dal 2003 con il disco Sacred Love.

Il recente musical di Broadway The Last Ship prodotto da Jeffrey Seller è attivo da settembre 2014 e oggi è interpretato anche dallo stesso Sting, che ha fatto la sua prima apparizione sul palco del Neil Simon Theatre lo scorso martedì 9 dicembre.

La decisione del cantante di Wallsend (periferia dell'Inghilterra del nord) di far parte del cast di The Last Ship nasce dalle esigenze economiche relative alla messa in scena dello stesso musical.

Prima dell'avvento di Sting, infatti, la produzione non registrava certo numeri da capogiro al botteghino. L'occasione di rivalsa è arrivata così con la partecipazione straordinaria del cantante che ha fatto lievitare l'acquisto dei biglietti, già soltanto in prevendita, a quota un milione di dollari.

Sting si è appassionato al progetto proprio perché figlio del suo ultimo lavoro musicale dal quale è tratto. The Last Ship racconta dell’orgoglio e delle capacità dei lavoratori ormai disoccupati di un cantiere navale di una città a nord dell'Inghilterra (proprio come quella dove lo stesso Sting è nato).

Un messaggio di speranza e di rivalsa sociale di un uomo che in cerca della sua donna si ferma a far riscoprire la dignità a un'intera classe sociale ideando il progetto e costruendo insieme agli operai The Last Ship.

Sting continuerà a far parte della compagnia del musical fin quando, diciamo così, non ce ne sarà bisogno e la produzione di Jeffrey Seller sarà economicamente al sicuro per continuare a viaggiare in acque più calme.