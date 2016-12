Un documentario sulla leggenda Coltrane

John Coltrane è considerato il più grande sax tenore della storia del jazz e sta per essere raccontato da una particolare prospettiva nel prossimo documentario di John Scheinfeld.

Il regista statunitense già avvezzo nella realizzazione di biopic di stampo musicale, basti citare "Chi è Harry Nilsson?" e "The U.S. vs John Lennon", si cimenta in questa nuova avventura per raccontare l'influenza della musica di John Coltrane.

La musica di Trane, così com'era chiamato, lasciava un'impronta indelebile su quanti ne restavano affascinati. Una personalità musicale, ma non soltanto quella, capace di influenzare persone di ogni ceto sociale: Bono, Bill Clinton, Philip Glass, Clint Eastwood, Alicia Keys e tanti altri ancora.

John Scheinfeld desidera, infatti, indagare sull'impatto che la musica di Coltrane ha avuto sulle storie di persone profondamente diverse tra loro e disegnare così una nuova figura del maestro del jazz.

Il documentario sarà in produzione per tutto il 2015 con una probabile uscita sul mercato nel 2016, desiderio del regista è, infatti, una presentazione ufficiale del film al festival del cinema.

La famiglia Coltrane inoltre è favorevole alla direzione artistica intrapresa dal regista John Scheinfeld. Sarò lo stesso Ravi Coltrane, erede del maestro sassofonista, a fare da consulente durante la realizzazione del documentario fornendo un prezioso archivio di materiale fatto di filmati mai visti e audio inediti.