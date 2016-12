Baustelle un esordio da solista per Rachele

Si chiama Mon petit ami du passé il brano che fa parte dell'EP, in uscita il prossimo 15 gennaio, interpretato da Rachele Bastreghi al suo primo esordio da solista.

La cantante, voce dei Baustelle, è pronta per presentare a gennaio 2015 un album d'inediti composto di sei canzoni, quattro inedite e due cover, ispirato alla musica anni '70.

Intanto propone ai suoi fan i primi effetti di un'influenza musicale del tutto nuova con la canzone Mon petit ami du passé, brano che sarà presente anche nella fiction Rai "Questo nostro amore 70".

Rachele ha interpretato il brano nella già citata fiction recitando il ruolo di una chanteuse rock dal nome Marie. Mon petit ami du passé è stata scritta e arrangiata dalla stessa cantautrice toscana con la produzione artistica di Giovanni Ferrario.

E mentre Rachele oltre a programmare un esordio da solista si destreggia in numerose performance live di colleghi come Offlaga Disco Pax e Virginiana Miller, Francesco Bianconi affianca Mario Venuti nel suo ultimo album. Entrambi testimoni quindi di uno stand-by nella produzione artistica del gruppo.

Non rimane che attendere l'uscita di questo EP, il cui titolo è ancora del tutto sconosciuto, per assaporare le doti canore della Bastreghi in questa versione un po' retrò sperando che le si addicano così come il sound dei Baustelle.