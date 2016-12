War of Kings: il nuovo album

La band svedese torna sulla scena con un nuovo album d'inediti, War Of Kings, in uscita il prossimo 6 marzo.

Il disco che è stato registrato nei PanGaia Studios di Stoccolma, prodotto da Dave Cobb e mixato da John Nettie, arriverà sul mercato con una tracklist di 11 brani più uno strumentale.

War Of Kings è il decimo album della band che propone canzoni in puro stile hard rock come gli Europe hanno da sempre abituato il loro pubblico.

Joey Tempest, frontman della band, afferma che War Of Kings è l'album che avrebbe sempre voluto realizzare fin da ragazzo, quando ascoltava i Black Sabbath, i Deep Purple e i Led Zeppelin.

Il tour di War Of Kings degli Europe prenderà il via il 2 marzo da Dublino per muoversi in tutta la Gran Bretagna con il gruppo dei Black Star Riders, giovane rock band statunitense formatasi nel 2012, di supporto durante i live.

Di seguito la tracklist dell'album: