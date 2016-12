In versione ologramma per Hope For The Future

L'ex Beatles Paul McCartney si trova di fronte una nuova sfida: realizzare la colonna sonora del videogioco Destiny.

Il videoclip del brano vede inoltre il cantante prendere le sembianze di un ologramma che compare nei mondi futuristici dello stesso videogame.

Per la realizzazione del brano Paul McCartney ha collaborato con i compositori Mike Salvatori e Marty O'Donnel e registrato la canzone con un'orchestra di 120 elementi diretti da Giles Martin, figlio di George Martin, storico membro dei Beatles.

La canzone Hope For The Future è stata rilasciata in forma di digital bundle composta di quattro diversi remix, dove Paul McCartney interpreta un messaggio per il futuro facendosi ispirare dalla storia del videogame Destiny.