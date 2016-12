Lady Gaga e Tony Bennett per Umbria Jazz

È un'esclusiva tutta italiana che vede protagonisti, in un insolito duo, la pop star Lady Gaga e il crooner Tony Bennett.

È un sodalizio musicale previsto per il 15 luglio all'Arena Santa Giuliana durante la celebre manifestazione Umbria Jazz.

Complice la produzione di un disco di standard jazz dal nome Cheek to Cheek nato a seguito dell'amicizia che lega i due artisti ormai da tre anni a questa parte. Sentiremo così Lady Gaga cantare in puro stile jazz contaminato da un twist moderno come afferma la stessa cantante durante un'intervista.

Dall'altro lato Tony Bennett alla veneranda età di 87 anni intraprende questa collaborazione stregato dalle capacità canore della Germanotta classe 1986 e segretamente spera di convertire tutti i suoi fan al suono dello swing.

L'album Cheek To Cheek è stato registrano lo scorso anno a New York e vede la partecipazione d'importanti personalità del mondo jazz come Joe Lovano (sax tenore) e Paul Horn (flauto) recentemente scomparso.

Non rimane che attendere con ansia l'esibizione del duo Lady Gaga - Tony Bennett in programma il 15 luglio all'edizione 2015 dell'Umbria Jazz come unica data italiana.

I biglietti saranno disponibili per i fan club mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre mentre le prevendite ufficiali partiranno il 12.

Una contaminazione di generi che ha come esponenti due nomi di spicco della scena musicale internazionale e che crea un evento senza precedenti.