Wu-Tang Clan contro la polizia violenta

La band di sette rapper di New York guidati dal geniale RZA ritorna con un nuovo brano e un video di denuncia.

A Better Tomorrow non è soltanto il titolo della loro nuova canzone ma anche un monito e insieme un proposito affinché non avvengano più episodi di violenza causata dalle forze dell’ordine.

Il videoclip di A Better Tomorrow mette insieme in poco più di quattro minuti le immagini delle proteste moltiplicatesi negli Stati uniti dopo la decisione del grand jury di scagionare gli agenti di polizia che hanno causato la morte di due giovani cittadini americani: Michael Brown e Eric Garner.

La clip musicale che vede inoltre alternarsi immagini che ritraggono il Presidente Obama ai vari flash delle ultime manifestazioni di protesta negli USA. Negli ultimi secondi del brano compaiono infine tutti i nomi delle vittime uccise dalle forze dell’ordine negli ultimi 10 anni e la scritta "Quando finirà?"

La canzone A Better Tomorrow è il singolo tratto dell’omonimo album dei Wu-Tang Clan che rispecchia tutto il loro stile misto gansta rap. Sicuramente scalerà le classifiche radiofoniche con quell’apertura di archi e il campionamento del brano Wake Up Everybody di Harold Melvin and The Bluenotes.

I Wu-Tang Clan regala in anteprima ai propri fan sul canale ufficiale di Youtube il video di A Better Tomorrow, anticipazione dell'album d'inediti che uscirà a breve dopo il loro ultimo lavoro, "8 Diagrams", datato 2007.