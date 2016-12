The Holy Bible in versione inedita

I Manic Street Preachers festeggiano il ventennale della loro carriera con una riedizione di The Holy Bible.

L’album della band gallese uscito nel 1994 che si rivelerà un vero e proprio capolavoro. Un album che rispetto ai precedenti segna il ritorno a un suono asciutto fatto di chitarre, basso e batteria e lontano dagli arrangiamenti sperimentati in precedenza.

I Manic Street Preachers pubblicano così il loro terzo album in un’edizione speciale composta di un vinile, quattro cd e un libro di quaranta pagine. L’uscita del cofanetto, lunedì 8 dicembre, è in contemporanea dell’inizio dei loro live nel Regno Unito.

I concerti della band partiranno, infatti, lunedì 8 con l’appuntamento di Glasgow per finire mercoledì 17 dicembre a Londra.

Intanto propongono una versione inedita del secondo singolo, Revol, contenuto nell’album The Holy Bible e disponibile on line.

Per l’edizione speciale nella sua completezza invece, i fan dovranno attendere ancora qualche giorno. I Manic Street Preachers per questo Natale regalano al loro pubblico delle insolite e accattivanti alternative al sound conosciuto di The Holy Bible.

Mentre il primo cd propone una versione originale del disco, il secondo rivela una versione rimasterizzata dell’edizione statunitense dell’album.

Il terzo cd è dedicato a una tracklist di brani registrati durante un live del 1994 e infine il quarto cd contiene brani mai pubblicati prima, delle vere e proprie rarità.